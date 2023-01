Ma quando si tratta dei figli, il Pupone si presta al gioco e l'ultimorealizzato da Chanel ...agli occhi è il grande amore che unisce Totti alla figlia Chanel " sempre più simile a mamma" ...... party in grande stile TUTTI FELICIBlasi sulla neve con Bastian, Chanel Totti a casa di papà PREOCCUPA I FOLLOWER Sophie Codegoni, ilsocial dall'ospedale PRESTO MAMMA Ludovica Valli ...

Francesco Totti e Chanel, il video insieme su TikTok e la frecciatina a Ilary: «Non ci parliamo...» leggo.it

VIDEO / Ilary Blasi, giornata sugli sci. L’ex lady Totti sorridente si gode la montagna Golssip

Ilary Blasi si mostra senza un filo di trucco: il video inedito, fan senza parole Newsby

Ilary Blasi e il fidanzato Bastian sulla neve del Trentino OGGI

Ilary, weekend in montagna Tuttosport

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...ma ogni video di Chanel Totti fa il pieno di like. Esattamente come il filmato con il Pupone che ha totalizzato quasi 3 milioni di visualizzazioni. Chanel Totti a casa di papà, il primo gesto di ...