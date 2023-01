Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 gennaio 2023)DEL 31 GENNAIO 2022 ORE 19.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACHIUSA TEMPORANEAMENTE LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALNE INTERNA DELLA TANGENZIALE EST, PER UN INCIDENTE, TRA VIALE SOMALIA E BATTERIA NOMENTANA, IN DIREIZONE SAN GIOVANNI RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO IN USCITA SI STA IN CODA DA TOGLIATTI A TOR CERVARA PERMANGONO I DISAGI SUL RACCORDO ANULARE PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, IN INTERNA NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA SULLA VIA AURELIA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLE VIE DEL MARE E CRISTOFORO COLOMBO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI MEZZOCAMMINO, NEI DUE CASI ...