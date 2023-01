Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 gennaio 2023)DEL 31 GENNAIO 2022 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADISAGI SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN INTERNA, CODE TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E PRENESTINA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA PISANA E AURELIA IN ESTERNA FORTI RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE, CODE RESIDUE ALL’ALTEZZA DI APRILIA, SOLO IN DIREZIONE LATINA USCIAMO DASI RALLENTA SULLA CASSIA CIMINA, ALL’ALTEZZA DI RONCIGLIONE, SIAMO NEL VITERBESE E NEL REATINO SULLA DI PASSO CORESE IN PROSSIMITA’ DI CONFIGNI SITUAZIONE ANALOGA NEL FRUSINATE SULLA 155 DI FIUGGI, ALL’ALTEZZA DI ALATRI UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE SULLE STRADE RICADENTI ...