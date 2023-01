Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2023 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 gennaio 2023)DEL 31 GENNAIO 2022 ORE 18.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAL’ISTANTANEA DELLA VIABILITA’ CI RESTITUISCE UN TRAFFICO INTENSO CHE INTERESSA LE CONSOLARI NELLO SPECIFICO RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO, IN ENTRATA ASULLA TIBURTINA DA TIVOLI TERME A SAN BASILIO NELLE DUE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA SULLE FLAMINIA E CASSIA RISPETTIVAMENTE CODE DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO, IN USCITA E TRA LE LOCALITA’ DI OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST AL RACCORDO, IN USCITA DALLA CAPITALE ORA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E CASILINA IN INTERNA CODE DALLO SVINCOLO CASSIA BIS E SALARIA, A ...