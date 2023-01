Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2023 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 gennaio 2023)DEL 31 GENNAIO 2022 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI, IN ESTERNA, TRA GLI SVINCOLI-FIUMICINO E TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E A24 CODE IN AUMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, A TOR CERVARA, IN USCITA DASULLA PONTINA SI STA IN CODA DA SPINACETO AL RACCORDO, IN DIREZIONEANCHE NEL SENSO OPPOSTO DA VIA CRISTOFORO COLOMBO E IL RACCORDO RESTA INTENSO IL TRAFFICO ANCHE SULLE CONSOLARI INCOLONNAMENTI SU VIA FLAMINIA DA VIA TUSCIA A GROTTAROSSA IN USCITA SI RALLENTA SU VIA NOMENTANA DAL RACCORDO A COLLEVERDE, NEI DUE SENSI DI MARCIA SITUAZIONE ANALOGA SULLE VIE ...