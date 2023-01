Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 gennaio 2023)DEL 31 GENNAIO 2022 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI INTENSIFICA IL TRAFFICO ANCHE SULLE CONSOLARI NELLO SPECIFICO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA TIBURTINA DA SAN BASILIO A SETTEVILLE, NEI DUE SENSI DI MARCIA LA NOMENTANA DAL RACCORDO A TOR LUPARA, VERSO MENTANA ANCHE LA SALARIA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER SETTEBAGNI LA CASSIA, QUI CODE A TRATTI TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI, NELLE DUE DIREZIONI CODE IN AUMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ORA LOCALIZZATE TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA, IN USCITA DAINFINE, SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA, IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRNESTINA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI PONTINA E TUSCOLANA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER ...