Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2023 ore 12 | 30

(Di martedì 31 gennaio 2023)DEL 31 GENNAIO 2022 ORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LA PONTINA DOVE PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN GRAVE INCIDENTE CHE BLOCCA IL TRAFFICO TRA VIA GENIO CIVILE E APRILIA SUD IN DIREZIONE. PRESTARE ATTENZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE NON ACCENNANO A DIMINUIRE LE CODE PER UN SECONDO INCIDENTE TRA LA CASILINA E L’APPIA, SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE. TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI; PER CHI VIAGGIA SULLA FLAMINIA CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN ENTRATA; CIRCONE CONGESTIONATA SULLA VIA PALOMBARESE NEL TRATTO COMPRESO TRA L’ALLACCIAMENTO CON LA NOMENTANA BIS E VIA DI MARCO SIMONE; TRAFFICO RALLENTATO SULLA ...