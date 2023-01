Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 gennaio 2023)DEL 31 GENNAIO 2022 ORE 09:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. ANCORA FORTI DISAGI PER TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA FLAMINIA E LA TRIONFALE, MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LA DIRAMAZIONE-NORD E L’A24 E TRA LA CASILINA E LA-FIUMICINO; INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIAMENTO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; PER CHI VIAGGIA SULLA FLAMINIA CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN ENTRATA; TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE VERSO; TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA PANTANO E TORRE GAIA NELLE DUE ...