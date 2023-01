Vestono il figlio da Matteo Messina Denaro | simulano il momento dell’arresto e pubblicano il video sui social

(Di martedì 31 gennaio 2023) Pochi giorni fa era toccato ai negozi che a Napoli (e non solo) pubblicizzavano i vestiti di(tendenzialmente, quelli ripresi dalle telecamere nel giorno). Sui, ora, è apparso ildi un bambino, che cammina appena, vestito proprio come il boss siciliano. I genitori, come si vede nella clip, lo “accompagnano” come se fossero due carabinieri. In sottofondo la voce registrata di un giornalista (estrapolata da un servizio del tg) che racconta l’arresto.Facebook/Francesco Emilio Borrelli L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

L'episodio raccapricciante è accaduto a Napoli dove il fenomeno di emulazione del boss si sta diffondendo a macchia d'olio. La denuncia del parlamentare Borrelli ...