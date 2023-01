Verso un cyberspazio sicuro Ciardi Acn al CyberTech Tel Aviv

Leggi su formiche

(Di martedì 31 gennaio 2023) “C’è ancora molto da fare” nella costruzione delle capacità cyber (cyber capacity building) per rendere ilun luogo, ma “la cooperazione internazionale tra i Paesi like-minded si sta muovendo nella giusta direzione”. Lo ha detto Nunzia, vicedirettore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, intervenendo alTel2023 in corso nella città israeliana. “La determinazione a lavorare insieme in uno spirito di fiducia reciproca per rendere ilun luogo piùrichiederà un coordinamento e un sostegno politico notevoli. Prima di tutto, però, sarà necessario un radicale cambiamento di paradigma per cogliere l’impatto rivoluzionario delle tecnologie emergenti”, ha spiegato. Con riferimento alla Nato Cyber ...