Varato a Livorno il nuovo 62 metri FB283 di Benetti

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 31 gennaio 2023)nel cantiere diil, Full Custom di 62di. Lo yacht presenta uno scafo in acciaio, la sovrastruttura in alluminio ed è stato creato su misura per il suo armatore come un abito sartoriale. Massimo comfort a bordo deldiIl progetto porta la firma di Giorgio Cassetta, che si è occupato degli interni quanto degli esterni; delle linee d’acqua, invece, ha pensato lo studio olandese Van Oossanen Naval Architects. La barca è scesa in acqua nel corso di una cerimonia privata. L’armatore ha effettuato le sue richieste ed è stato accontentato dal cantiere, con uno yacht veloce, silenzioso e autonomo anche per lunghe navigazioni all’insegna del divertimento. In rappresentanza ...