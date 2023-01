Valencia | Gattuso | “Scelta di comune accordo Meritavamo 5-6 punti in più”

(Di martedì 31 gennaio 2023) E’ rottura tra Rinoe il. “Il comunicato non mente, ci siamo lasciati di. Mi dispiace moltissimo, ma è meglio per tutti” ha detto l’allenatore italiano dopo l’addio. È dispiaciuto Rino. Ci credeva. E ha dato tutto. “Quando sono stato presentato lo scorso 9 di giugno sapevo perfettamente dove arrivavo, ero cosciente della difficoltà ambientale e tecnica della situazione – ha aggiunto -. Però ci credevo, ero convinto che con il lavoro e la passione le cose potessero migliorare, le divergenze diminuire”. “Il club mi appoggiava ma c’era bisogno di una sterzata – continua-. Mi dispiace perché stavo bene e sarei rimasto a lungo, però la situazione era complicata e insieme abbiamo pensato che questa fosse la soluzione migliore”. “Per restare a galla in un ambiente ...

En directo, el mercado de fichajes en el Valencia CF con todas las novedades que se vayan produciendo hasta esta noche.