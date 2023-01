Valencia CF | Kempes non dà credito all’addio di Gattuso dal Valencia | “Chi non sa niente è ancora al potere”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 31 gennaio 2023) 2023-01-31 01:14:10 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Mario Alberto, leggenda e ex ambasciatore internazionale di, ha analizzato attraverso i suoi social la cronaca della giornata del club bianconero. L’ex giocatore argentino, commentatore su ESPN, segue il notizie sul club da lontano e di solito opinare su base regolare sugli eventi che circondano ilclub in cui milita sette stagioni negli anni ’70 e ’80. Cosìha reagitodidal: “Purtroppo la storia del allenatore che lascia tutto per fare bene le cose e deve andarsene e quelli che non sanno ...