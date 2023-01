(Di martedì 31 gennaio 2023) (Adnkronos) – Almeno dieci personerimaste ferite in unaa Lakeland, a est di Tampa in, negli Stati Uniti. Lo ha reso noto il dipartimento della polizia di Lakeland spiegando che due persone versano incondizioni dopo essere state ferite all’addome e al viso. Uomini armati hanno sparato dall’interno di un’auto, ha spiegato il capo della polizia Sam Taylor, aggiungendo di ritenere che si sia trattato di ”un attacco mirato”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

FOTOGALLERY Ansa/Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Los Angeles,a Monterey ...Biden parla di 'attacco insensato' e chiede bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici...Qualche tempo fa, come vi avevo già raccontato, ci avevano chiusi dentro la scuola a causa diavvenuta in una via vicino l'edificio', ha esordito la giovane. 'Il mio preside ha ricevuto un'...

Usa, sparatoria in Florida: dieci i feriti - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Usa, sparatoria in Florida: 10 feriti, due sono gravi Adnkronos

Usa, sparatoria in Florida: dieci i feriti - LaPresse LAPRESSE

Usa: sparatoria a Los Angeles, 3 morti e 4 feriti Agenzia ANSA

Stati Uniti, sparatoria a Los Angeles: almeno 3 morti e 4 feriti La Stampa

(Adnkronos) – Almeno dieci persone sono rimaste ferite in una sparatoria a Lakeland, a est di Tampa in Florida, negli Stati Uniti. Lo ha reso noto il dipartimento della polizia di Lakeland spiegando c ...(LaPresse) Ancora una sparatoria di massa negli Usa. Dieci persone sono rimaste ferite da colpi di arma da fuoco a Lakeland, in Florida. Due sono ...