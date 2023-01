Uomini e Donne | si registra due giorni di seguito | il motivo e le date

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 31 gennaio 2023) A differenza di quanto accade di solito, questa settimana ci saranno ben duezioni di, che sono prevista una per venerdì 3 e l’altra per sabato 4 gennaio 2023. Questazioni attaccate lasciano presagire una scelta, vista che in questo caso quasi un’interazione viene dedicata al tronista che sceglie, e l’altra servirebbe a trattare il trono over e le vicende degli altri tronisti. Ma non finisce qui, perché c’è chi ipotizza che la doppiazione serva anche per il ritorno di un’ex dama molto chiacchierata, Ida Platano, che ha chiesto un confronto con l’ex fidanzato Riccardo Guarnieri.anticipazioni, ledelle prossimezioni Per le nuove ...