Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 31 01 23

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ma io penso che questadiverrà trasmessa nei corsi di psicologia all’università, ci saranno degli studi approfonditi in merito perché io sono ancora sotto choc come una Valeriona Marini qualunque, al pensiero di quello che abbiamo visto e soprattutto sentito. Io sono a tanto così dal fare causa a Mediaset perché oggettivamente un’ora di starnazzi di quella Carla avranno provocato danni irreparabili al nostro apparato uditivo e noi meritiamo un risarcimento! Che poi VI GIURO, ho rivisto la parte di Biagio Di Maro e Carla per due volte (si, doppio danno ai padiglioni auricolari e necessità immediata di un analgesico), ma non riesco a seguire i discorsi perché i decibel raggiunti dalla voce della dama vanno oltre ciò che l’orecchio umano può recepire, io realmente non ho capito che caspita si sono detti per ...