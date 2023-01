Uomini e Donne | dama dà scandalo in studio | Sperti spaventato | sul web è polemica

(Di martedì 31 gennaio 2023) Dopo la messa in onda della puntata di oggi di, sul web è scoppiata una bufera. Al centrosi è parlato di Biagio Di Maro e la signora Carla, una sua nuova spasimante. La donna, però, sin dal primo momento ha mostrato il suo temperamento piuttosto irruento. Quando il dibattito si è infiammato, la signora si è addirittura alzata in piedi più volte ed ha preso a sberle il suo interlocutore. I presenti insono rimasti basiti e a tratti anche spaventati. Specie Gianniè sembrato visibilmente in ansia. Anche Maria De Filippi ha provato ad arginare la situazione con una mossa strategica. Intanto, sul web è. Carla genera il panico a: Maria De Filippi corre ai ripari Nel corso della puntata di oggi di ...

Poster, gadget e bandiere di "Bienvenue Pape François" per le strade di Kinshasa per celebrare l'arrivo di Francesco tra poche ore in terra congolese. Da ieriimpegnati in preparativi senza sosta per accogliere il Pontefice, 37 anni dopo Giovanni Paolo II. In Nunziatura l'incontro con le vittime dell'Est, Balestrero: "Il fiume di odio sfoci ...Il vescovo sottolinea 'quanto grande sia il peso e la pressione sullein questa situazione'. Inoltre, precisa che glispesso non sono disposti ad assumersi la responsabilità e si fanno ...

Tina e Claudio Uomini e Donne usciranno insieme Ecco la verità Tag24

Claudio F Uomini e Donne: età, lavoro, patrimonio, moglie e figli del cavaliere del trono over Tag24

"Uomini e Donne", Tina si dichiara a Claudio: "Sono single" TGCOM

Tina Cipollari si dichiara al Cavaliere Claudio: Tempo fa mi esposi e mi sposai, vorrei lo stesso Fanpage.it

Sabato 28 gennaio 2023, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate in questione andranno in onda su Canale 5 nelle… Leggi ...Anche Maria de Filippi stenta a crederci ma l’opinionista di Uomini e Donne ha ribadito, come abbiamo visto anche nella puntata di oggi del programma di Canale 5, che il suo interesse nei confronti ...