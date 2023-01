Un' opera lirica sulla Carrà | la prima assoluta al Donizetti di Bergamo a fine settembre Japino | ' Raffaella sarebbe felice'

... in occasione di Bergamo - Brescia Capitale della Cultura 2023, dedica 'Raffa in the sky', una nuovacommissionata al compositore piacentino ma di studi musicali torinesi Lamberto ...L'idea ha una vena di follia che promette faville. Si intitolerà Raffa in the Sky l'su Raffaella Carrà , al debutto a fine settembre al teatro Donizetti di Bergamo all'interno del palinsesto di iniziative per Bergamo Brescia capitale italiana della cultura 2023 . ...

«Raffaella sarebbe incuriosita, lusingata, emozionata». A parlare è Sergio Japino, coreografo e regista televisivo, per tanti anni compagno di vita e di lavoro di ...