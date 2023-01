Unicredit | vola in Borsa +8% dopo risultati | titolo supera i 17 euro

ha annunciato di aver riportato risultati record nel quarto trimestre del 2022 e i migliori risultati Full Year del decennio. In particolare, "il Gruppo, esclusa la Russia, ha conseguito ...Partenza poco mossa per le borse europee e per Piazza Affari, con il Ftse Mib in rialzo dello 0,2% a 26.390 punti. Svetta(+7,8%) dopo i risultati record del quarto trimestre, nonché migliori conti del full year del decennio con un utile netto di Gruppo di 5,2 miliardi. Acquisti anche su Banco Bpm (+2%), Bper (+...

Milano, 31 gen. (askanews) - Unicredit mette le ali a Piazza Affari dopo la diffusione dei risultati, che hanno evidenziato un quarto ...A Piazza Affari buon andamento per Unicredit che al momento si trova in rialzo di oltre il 7% dopo aver presentato i risultati record per il quarto trimest ...