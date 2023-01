Un selfie che racconta tutta l' ansia

Leggi su iodonna

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il conto alla rovescia per Sanremo 2023 è ufficialmente iniziato. Il 7 febbraio inizia la 73esima edizione del Festival e a, contare i giorni, c’è anche lei: Chiara Ferragni. Che, sui social, non nasconde l’e l’agitazione prima di salire sul palco dell’Ariston. Leggi anche › Sanremo 2023, chi sono le quattro co-conduttrici del festival Chiara Ferragni a Sanremo 2023 La presenza dell’imprenditrice digitale in qualità di co-conduttrice è stata la prima sorpresa annunciata da Amadeus per la nuova edizione del Festival. Chiara Ferragni accompagnerà il conduttore nella serata di apertura, il 7 febbraio, e in quella di chiusura, l’11 febbraio. A lei si alterneranno le altre co-conduttrici: Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara ...