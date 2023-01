Un posto al sole | trama 31 gennaio 2023 | una sofferta decisione

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 31 gennaio 2023) Nunzio Cammarota, nella puntata di Unalin onda martedì 31, prenderà una. Il ragazzo, di recente, ha intrapreso una tresca clandestina con Alice Pergolesi, ma le ha sempre detto di non avere alcuna intenzione di lasciare Chiara Petrone, la sua fidanzata, per stare con lei. Poco dopo, quando la fidanzata di Nunzio si è presentata improvvisamente a Napoli per le feste di Natale, lo chef ha allontanato Alice, la quale non si è mai rassegnata ad essere stata messa da parte. Così, quando Chiara è ripartita per il centro di disintossicazione dalla cocaina in cui è ricoverata, la Pergolesi si è rifatta avanti, approfittando del fatto che Nunzio avesse alzato il gomito. Il figlio di Franco, però, ha nuovamente respinto con...