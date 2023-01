Un giorno da Toro

Leggi su seriea24

1966: A Campo Grande, in Brasile, nasce Luis Antonio Correia Muller Da Costa, attaccante del Torino alla fine degli anni Ottanta. Il suo indiscutibile talento non è però accompagnato da un'adeguata professionalità. I tifosi granata, ancora oggi, ricordano più le sue bizze e certe intemperanze che le prodezze in campo. Un grandissimo peccato considerato l'enorme potenziale del giocatore.