Un consigliere per la sicurezza nazionale? I dubbi di Elio Vito

Leggi su formiche

(Di martedì 31 gennaio 2023) Aiuto! Qualcuno aiuti il Parlamento italiano a non combinare danni, in uno dei momenti più difficili della storia contemporanea e in uno dei settori più delicati, quello della. Che le esigenze e le difficoltà del settore dellae della difesa siano in parte mutate e comunque certamente aumentate, è fuori discussione. Ma da qui a voler mettere mano, in modo superficiale e approssimativo, all’impianto normativo che struttura tale settore ce ne corre. Anzi, proprio la delicatezza del momento, dovrebbe consigliare prudenza ed evitare pericolosi salti nel buio. Il dibattito, recentemente aperto con la proposta, per la verità non nuova, del direttore di Repubblica di istituire anche in Italia la figura delper la, analogamente a ...