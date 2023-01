Un 2022 da record per il Gruppo Eurocar Italia e Bonaldi

(Di martedì 31 gennaio 2023) Bergamo. Nonostante le difficoltà del mercatono dell’auto e dello scenario internazionale, ilè stato un anno positivo per il, di cui è partecon le sue concessionarie di Bergamo, Treviglio, Azzano San Paolo, Lecco, Sondrio e Milano.In questo contesto complesso e imprevedibile, il fatturato delha superato il miliardo e ottocentomila euro – 1.815.363.252 euro è il dato specifico -, con oltre 60.000 auto vendute nelle quarantaquattro sedi. Anche il reparto dell’aftersale si conferma fondamentale ai fini del risultato dell’azienda, con più di 540.000 ore produttive. Grazie a questi risultati, somma del ...

Mg Parigi (Francia) 28/05/- finale Champions League / Liverpool - Real Madrid / foto Matteo ... ho aiutato il Real Madrid a espandere il suo, ho trascorso più di dieci anni in prima squadra,...Dacia accelera in Italia Dacia chiude unin forte accelerazione in Italia. Nell'anno appena trascorso il marchio che fa capo alla Renault ha raggiunto la quota di mercatodel 5,1% che la pone al sesto posto nelle vendite assolute,...

Pfizer, ricavi 2022 da record: oltre quota 100 miliardi di dollari TGCOM

Risultati 2022 record per Unicredit, boom in borsa. L’a.d. Orcel: “Siamo ancora… Il Fatto Quotidiano

Pfizer: ricavi 2022 record oltre 100 miliardi dollari - Ultima Ora Agenzia ANSA

Trapianti: nel 2022 record di donazioni di organi Lega Nerd

Pfizer: ricavi 2022 record oltre 100 miliardi dollari La Gazzetta del Mezzogiorno

Nel quarto trimestre del 2022 i ricavi del gruppo finlandese Wärtsilä Corporation sono ammontati a 1,77 miliardi di euro, con una crescita del +11% sullo stesso periodo dell'anno precedente e con un c ...Il più grande fondo sovrano al mondo, con asset con oltre 1.100 miliardi di euro, è in rosso. Cosa sta succedendo ...