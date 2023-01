Ultim’ora di calciomercato | affare fatto | Jorginho cambia squadra!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 31 gennaio 2023) Fabrizio Romano lancia la bomba di mercato. Infatti, come riportato con un tweet dal giornalista,, da tempo in uscita dal Chelsea, sarebbe molto prossimo ad un trasferimento, senza muoversi però dalla città di Londra. L’Arsenal chiude per, decisiva la presenza di ArtetaChelsea Arsenal Proprio l’Arsenal, a meno di clamorosi dietrofront, sarà la prossima squadra del centrocampista della nazionale ed ex di Verona e Napoli. L’accordo è stato trovato su una cifra intorno ai 12 milioni di sterline, con il giocatore pronto a firmare un contratto fino al 2024 con opzione di rinnovo per un altro anno. Decisiva la presenza di Arteta sulla panchina dei Gunners per la scelta del giocatore, voglioso di lavorare con lo spagnolo. LORENZO PIERANTOZZI