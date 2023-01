Ultimo canzone Sanremo 2023 | svelato il testo completo e il significato

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 31 gennaio 2023) Acanterà Alba, nome anche dell'album che uscirà venerdì 17 febbraio. Per lui sarà la sua terza partecipazione dopo aver vinto nel 2018 il Festival nella categoria Nuove Proposte con il brano Il Ballo delle Incertezze e conquistato il secondo posto nel 2019 nei Big con il brano I Tuoi Particolari. Questo Festival è anche un modo per lasciare un ricordo diverso dopo la polemica nata quattro anni fa in seguito alla vittoria a sorpresa di Mahmood. In una recente intervista rilasciata a Fanpage, l'artista ha dichiarato che ladiAlba "non sia una dei miei soliti brani. Credo anzi che in termini di produzione sia qualcosa di diverso perché è un pezzo che non ha il classico schema strofa-ritornello-strofa-ritornello".canta ...