Ultime Notizie – Ucraina | Human Rights Watch | Kiev ha usato mine antiuomo a Izium

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 31 gennaio 2023) Migliaia divietate sarebbero state collocate dai militari diattorno alla città di, nell’est dell’, quando era occupata dalle forze armate russe. Lo denuncia(Hrw), che chiede alle autorità ucraine di aprire un’indagine in merito. L’organizzazione segnala di aver documentato numerosi casi in cui razzi che trasportavanoantipersona Pfm, note anche come”a farfalla” oa ”petalo”, sono stati lanciati contro aree occupate dalle truppe russe vicino a installazioni militari. L’ha firmato la Convenzione per la messa al bando dellenel 1997. Le forze armate russe hanno ...