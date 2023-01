Ultime Notizie – “Test svela età biologica e dice come rallentare invecchiamento”

(Di martedì 31 gennaio 2023) “Perché ci sono novantenni che dimostrano 60 anni e ballano il Tip-Tap e quarantenni che arrancano a fare due piani di scale e sembrano vecchi? Non è solo questione di buona salute o di allenamento. E’ il Dna, anzi, l’azione epigenetica delle strutture molecolari che lo regolano: i gruppi metilici, il metiloma”. Lo afferma Claudio Giorlandino, direttore scientifico dell’Istituto di ricerca scientifica Altamedica, che ha brevettato un, da effettuare sul sangue o sulle mucose, denominato Highlanderche valuta la vera età, quella, non quella anagrafica, calcolando il ritmo di. Si tratta di un esame della porzione influenzabile del Dna (il metiloma) basato sull’orologio epigenetico, il vero orologio del nostro organismo. Si basa sui livelli di metilazione del Dna, misurando l’accumulo ...

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Due nuovi tipi di insetti da ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...

Le notizie sulla guerra del 30 gennaio Corriere della Sera

Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra, in diretta | Ex mercenario Wagner racconta le brutalità al fronte Corriere della Sera

Guerra Ucraina Russia, news. Ambasciatore russo a Crosetto: da Italia azioni ingiuste LIVE Sky Tg24

Calciomercato, news e trattative di oggi: la diretta LIVE Sky Sport

LIVE Mercato, alle 20 si chiude: ecco le ultime notizie. Torino: ufficiale Gravillon La Gazzetta dello Sport

L'anticiclone delle Azzorre fa già sentire i suoi effetti su tutta la Penisola. Nelle ultime ore, da nord a sud, le temperature si sono notevolmente alzate rispetto alle medie stagionali. Qualche ...Coppa Italia, domani sera alle 18 va di scena il quarto di finale Fiorentina-Torino: i convocati viola. Ultime ore di mercato che stanno vedendo protagonista il centrocampista Amrabat. Per il mediano ...