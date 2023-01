Ultime Notizie – Superlega | tribunale Madrid | Uefa e Fifa non possono sanzionare club

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ilprovinciale diha pronunciato una sentenza in favore della. I giudici avrebbero quindi accolto il ricorso contro ilMercantile numero 17 respingendo l’opposizione della. Nel documento a cui il quotidiano sportivo spagnolo ‘As’ riferisce di aver avuto accesso, si legge che “nongiustificare il loro comportamento anticoncorrenziale come se fossero gli unici depositari di certi valori europei, soprattutto se questo deve servire da scusa per sostenere un monopolio dal quale poter escludere o ostacolare l’iniziativa di quella che aspira ad essere la concorrente, la”. Sempre secondo quanto scrive l’edizione online di ‘As’, i tre giudici della Corte madrilena ...

Chiara Ferragni vive con lo smartphone in mano e non è una novità. Nelleore, però, una foto divertente sta facendo il giro dei social. L'imprenditrice è stata paparazzata mentre si scatta un selfie in macchina. Chiara Ferragni paparazzata mentre si fa un selfie I ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Due nuovi tipi di insetti da ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...

Le notizie sulla guerra del 30 gennaio Corriere della Sera

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi: Biden non invierà caccia F-16, annunciata visita in Polonia Virgilio Notizie

Ucraina, raid aerei in tutto il Paese. Ex collaboratore Putin: «Possibile golpe nei prossimi mesi» Il Sole 24 ORE

Plusvalenze Juve, le ultime news di oggi Adnkronos

LIVE Mercato: Cancelo al Bayern, ora è ufficiale. Barcellona, offerta ad Amrabat La Gazzetta dello Sport

Lo rende noto l’assessorato alla Salute. Questo il dettaglio delle singole Asl: Asl Roma 1: sono 199 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 309 i nuovi casi e 1 decesso nelle ...Riascolta Come cambiare la vita e le vite di Matteo Caccia racconta: Storie di rinascita. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.