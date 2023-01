Ultime Notizie – Spari ad Alatri | Thomas Bricca in coma irreversibile | ancora lieve attività cerebrale

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 31 gennaio 2023), il 18enne colpito alla testa da un proiettile nel tardo pomeriggio di ieri ad, è ricoverato innel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Camillo di Roma dove è arrivato in elicottero intorno alle 21.30 di ieri. Dopo esser stato trasportato in emergenza in sala operatoria neurochirurgica, a quanto apprende l’Adnkronos, l’ultimo elettroencefalogramma davauna. (dall’inviata Silvia Mancinelli) Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione