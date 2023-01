Ultime Notizie Roma del 31-01-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 gennaio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione a microfono Giuliano Ferrigno andiamo sul caso cospito bagarre nell’aula della camera oggi dopo che Giovanni Donzelli Fratelli d’Italia citato parti dell’affermazione dell’anarchico riportate dal quotidiano Repubblica in relazione al 41 bis la visita di quattro deputati nel carcere di immediata la replica del vice segretario del partito democratico è deputato Beppe Provenzano che accusato Donzelli di sporcare un momento di grande unità che il Parlamento ha il dovere di costruire sui temi di lotta alla mafia tanto caspita è stato trasferito per sicurezza sanitaria non cambia il suo regime carcerario 41 bis così vicepremier è ministro degli altri Antonio Tagliani in conferenza stampa con i ministri della Giustizia Carlo Nordio dell’interno Matteo piantedosi tu di ieri del Consiglio dei ...