Ultime Notizie Roma del 31-01-2023 ore 13 | 10

(Di martedì 31 gennaio 2023)dailynews radiogiornale un pomeriggio da Francesco Vitale ad Alatri Frosinone Un diciottenne Thomas ha perso la vita dopo essere stato raggiunto la testa da un proiettile in una sparatoria avvenuta all’esterno di un bar l’aggressore avrebbe esploso i colpi mentre era a bordo di uno scooter al termine probabilmente di una maxi rissa tra bande rivali dei fuggito assieme a Hong Kong sono scattate subito le ricerche da parte dei Carabinieri Brick stato dichiarato clinicamente morto dopo essere entrato in coma Secondo i dati Istat gli occupati in Italia dicembre sono cresciuti di 30.000 unità sono membri di 334 mila unità su dicembre in salita Stiamo parlando 2021 ovviamente inserito anche il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni che arriva al 60,5% livello più alto dal 2004 data di inizio delle serie storiche gli occupati complessivi nel mese erano 23 milioni 215 ...