Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale l’ipotesi di una guerra tra da latte nel Lazio la vittima si chiama Thomas bricca 18 anni colpito da un proiettile alla testa da un giovane Giunto sul posto a bordo di uno scooter con il viso coperto il giovane è stato operato in ospedale ma non ha superato il delicato intervento chirurgico con questa sottoposto la notte scorta ed è stato dichiarato clinicamente morto regressione nel centro della cittadina laziale alle 20 di ieri secondo alcuni testimoni l’agguato è avvenuto al culmine di una rivista è rimasta in vigore per circa mezz’ora stamattina non le ferie ha dichiarato in tutte le regioni dell’Ucraina Lucrezia Prada riferisce che l’allarme è scattato intorno alle 11:14 locali ed è stato revocato circa mezz’ora dopo il portavoce dell’Aeronautica Militare Ucraina Yuri vignata dichiarato che ...