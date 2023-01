Ultime Notizie – Pd | si aggiorna mappa interna | scelte Congresso oltre correnti

(Di martedì 31 gennaio 2023) Con l’annuncio di Nicola Zingaretti, che ha scelto Elly Schlein per la leadership del Pd, il posizionamento in vista delPd è ormai definito. La nuovadegli equilibri interni dem segnala, tra le novità, una tendenza a superare i tradizionali steccati delledem. Moltesia dei Big del partito che a livello locale, infatti, sono trasversali alle varie aree interne al Pd. La mozione più ‘gettonata’ resta quella di Stefano Bonaccini. A sceglierla è stata la vice presidente del Parlamento Ue Pina Picierno, che ha definito una sorta di ticket con il candidato alla segreteria, e tutti i capigruppo dem: quella alla Camera Debora Serracchiani, al Senato Simona Malpezzi e al Parlamento Ue Brando Benifei. Con il governatore dell’Emilia Romagna si è ritrovata compatta Base riformista, l’area ...

Incidente aereo oggi, martedì 31 gennaio, a Sequals , nella zona di Solimbergo, in provincia di Pordenone . Un elicottero civile, modello CH7 - C1, è precipitato nel primo pomeriggio nel greto del ...Potrebbe trovarsi nei la chiave per studiare malattie neurodegenerative, come quella di , e per studiare le funzioni complesse del sistema nervoso, come quelle cognitive. Ad aprire la strada è la ...

Le notizie sulla guerra del 30 gennaio Corriere della Sera

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi: Biden non invierà caccia F-16, annunciata visita in Polonia Virgilio Notizie

Roma, no ai tavolini su via Veneto per Briatore: «Qui non si riesce a lavorare». Il Campidoglio: «Situazione da valutare» Corriere Roma

LIVE Mercato: Cancelo al Bayern, ora è ufficiale. Barcellona, offerta ad Amrabat La Gazzetta dello Sport

Calciomercato, news e trattative di oggi: la diretta LIVE Sky Sport

Ultimo giorno della sessione invernale del calciomercato diviso tra Roma e Milano. Segui la nostra diretta scritta ...Nelle vesti di presidente dell’Acea, il numero uno della Renault lancia un appello all'Europa, auspicando un piano industriale forte e sostenibile ...