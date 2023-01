Ultime Notizie – Mozzarella Bufala Campana Dop | vola export in congiuntura difficile

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 31 gennaio 2023)l’delladiDop nel 2022, con un aumento a volume del 9% sul 2021 tra i principali produttori. Il fatturato alla produzione della filiera ha raggiunto i 530 milioni di euro, ma lo sviluppo del comparto è messo a rischio da tre fattori esplosi nel 2022: aumento dell’inflazione (+17% per formaggi e latticini), incremento dei costi di produzione e perdita del potere di acquisto del consumatore, che hanno già portato a un impoverimento della filiera. Anche per il 2023 in cima alle preoccupazioni del comparto c’è proprio il calo della redditività del comparto. È la fotografia dello stato di salute scattata dal primo Osservatorio Economico sulla filiera delladiDop, realizzato dal Consorzio di ...