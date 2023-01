Ultime Notizie – Mamma sviene sopra il neonato di 4 mesi | tragedia sfiorata a Palermo

(Di martedì 31 gennaio 2023)dove i carabinieri della Stazione di Ficarazzi hanno salvato undi 4e la sua, rimasti bloccati all’interno dell’abitazione dove la giovane aveva perso i sensi a causa di un malore. I militari, allertati dalla nonna del piccolo, che ne aveva sentito il pianto dall’esterno e aveva suonato il campanello senza ricevere risposta, sono immediatamente entrati in casa e hanno trovato la 22enne priva di sensi sul divano con il piccolo bloccato sotto il suo corpo. Dopo aver liberato il, i militari hanno soccorso la giovane, affetta da diabete, somministrandole degli zuccheri per contrastare la probabile ipoglicemia e consentendole di riprendere subito conoscenza. Lae il piccolo, visitati dal ...

Sono leconvulse ore di calciomercato : oggi giornata conclusiva che si svolgerà sul doppio fronte di ... dopo aver rifiutato il Bournemouth, attendeda Siviglia (Monchi ci starebbe ...... "confermano in pieno le denunce avanzate da noi nellesettimane" afferma l'associazione dei consumatori " da cui è nato il dibattito recente sui prezzi dei carburanti " commentando i numeri ...

Le notizie sulla guerra del 30 gennaio Corriere della Sera

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi: Biden non invierà caccia F-16, annunciata visita in Polonia Virgilio Notizie

Scholz chiude all’invio dei caccia Zelensky porta la sua pace all’Onu Corriere della Sera

Maxi incendio a Castel Romano, devastato lo store "Orizzonte": fiamme alte 10 metri e fumo sulla Pontina Virgilio Notizie

Processo Juve, l'avvocato Briamonte: «La società può avere chance per il ricorso» Corriere della Sera

In fuga da Roma, in fuga dalle minacce ma non dal calcio. Le ultime 24 ore di Nicolò Zaniolo sono state le peggiori della sua vita. Perché almeno, nelle due occasioni in cui si è rotto il crociato del ...Il profilo Instagram di Pellegrini, da giorni, è stato preso d’assalto dai tifosi biancocelesti. E tanti commenti si sono intensificati nelle ultime ore: “Luca, torna a casa”. E ancora: “Ti aspettiamo ...