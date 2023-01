Ultime Notizie – Istat | Pil Italia a +3 | 9% nel 2022

(Di martedì 31 gennaio 2023) Nel quarto trimestre dell’stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e cresciuto dell’1,7% in termini tendenziali. Nel fornire la stima flash per il quadrimestre l’istituto di statistica comunica che il Pilcorretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato è aumentato del 3,9% rispetto al 2021 mentre la variazione acquisita per il 2023 è pari a +0,4%. L’spiega che il calo congiunturale registrato nel quarto trimestre è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto sia nel comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, sia in quello dell’industria, mentre i servizi registrano una crescita. Dal lato della ...

Il Pil del Portogallo e' cresciuto del 6,7% nel 2022 dopo essere cresciuto del 5,5% l'anno precedente, un record da 35 anni, dal 1987, in linea con leprevisioni del governo. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale di statistica Ine in una prima stima. Nel quarto trimestre dello scorso anno, l'economia portoghese e' cresciuta dello 0,2% rispetto ...

