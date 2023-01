Ultime Notizie – Cospito | Nordio su parole Donzelli | “Visite in carcere dovere oltre che diritto parlamentari”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 31 gennaio 2023) “Escludo in via assoluta che vi siano rapporti tra esponenti del Pd, e non solo del Pd, ma tutti i” “Leinsono unche undei”. Così il ministro della Giustizia Carlorispondendo in conferenza stampa a una domanda sull’intervento alla Camera di Giovanni, di Fratelli d’Italia. “Voglio sapere se la sinistra sta con lo Stato o con i terroristi che stanno con i mafiosi”, ha dettofacendo riferimento a un incontro inavuto a gennaio dal fondatore del Fai con idem Serracchiani, Verini, Lai e Orlando. “Escludo in via assoluta che vi siano rapporti tra esponenti del Pd, e non solo ...