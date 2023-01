Ultime Notizie – Altroconsumo | 70 mila reclami a aziende in Spagna e Italia grazie progetto Ue Cicle

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 31 gennaio 2023) Oltre 70.000 sono le segnalazioni rilevate a livello europeo di cui 25solo in, tra maggio e dicembre 2022, per problemi con la fornitura di servizi, prodotti e non solo: sono questi i risultati di, presentati oggi all’evento tenutosi a Bruxelles presso la sede dell’organizzazione di consumatori Test Achats. Il, a cuiha partecipato insieme all’organizzazione di consumatori spagnola Ocu, aveva proprio l’obiettivo di migliorare la sorveglianza del mercato rafforzando la cooperazione tra organizzazioni di consumatori e istituzioni.al co-finanziamento europeoha infatti potuto potenziare Reclama Facile, la piattaforma su cui si possono inviare ialle, ...