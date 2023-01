Ultime Notizie – Alfredo Cospito resta al 41 bis Tajani | “Regime carcerario non cambia”

(Di martedì 31 gennaio 2023) ”è stato trasferito ieri nel carcere di Opera, ma questo non hato assolutamente ildel detenuto”. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonionel corso di una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Interni Matteo Piantedosi e il ministro della Giustizia Carlo Nordio. ”La scelta” di trasferire”è stata fatta perché il carcere di Opera ha la struttura sanitaria più efficiente tra le carceri di Italia”, ha spiegato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Link al download delleversioni di QuickStar e MultiStar in FONTE e VIA . Un Computer dentro ... 3 condivisioni Condividi Tweet Giuseppe Biondo VIA FONTERelazionate Samsung Good Lock ...Il Pil del Portogallo e' cresciuto del 6,7% nel 2022 dopo essere cresciuto del 5,5% l'anno precedente, un record da 35 anni, dal 1987, in linea con leprevisioni del governo. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale di statistica Ine in una prima stima. Nel quarto trimestre dello scorso anno, l'economia portoghese e' cresciuta dello 0,2% rispetto ...

Le notizie sulla guerra del 30 gennaio Corriere della Sera

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi: Biden non invierà caccia F-16, annunciata visita in Polonia Virgilio Notizie

Scholz chiude all’invio dei caccia Zelensky porta la sua pace all’Onu Corriere della Sera

Incendio a Pescara, fiamme in pieno centro: gente in strada, danneggiata una banca. L'ipotesi degli anarchici Virgilio Notizie

I licenziati della Silicon Valley sotto choc: mandati via con una mail dopo una vita di «coccole» Corriere della Sera

Ultimo giorno della sessione invernale del calciomercato diviso tra Roma e Milano. Segui la nostra diretta scritta ...Conosco Angela Mauro da giovanissima giornalista. Ha lavorato con me in molte delle mie varie imprese come direttore, ultima quella di HuffPost in cui ancora oggi lavora, come corrispondente da ...