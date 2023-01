UFFICIALE – Sassuolo | è fatta per Nadir Zortea

Leggi su 11contro11

(Di martedì 31 gennaio 2023) Le ultime, frenetiche ore della sessione di calciomercato invernale sono finalmente trascorse. Diverse squadre della Serie A sono riuscite a chiudere alcuni colpi last minute che potrebbero cambiare le sorti di un’intera stagione. Il, a seguito dell’infortunio occorso a Jeremy Toljan, si è celermente proiettato sul mercato ed ha chiuso la trattativa per. Il terzino classe ’99 lascia dunque l’Atalanta dopo la breve esperienza alla corte di Gasperini., presodall’Atalanta: le cifre Il laterale destro lascia dunque Bergamo per trasferirsi in Emilia già da gennaio. Le due società hanno trovato l’accordo sulla base di un prestito oneroso con opzione per il riscatto. Ilverserà subito la ...