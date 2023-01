UFFICIALE – Nuovo acquisto per il Napoli | arriva dall’Inter!

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ultimo giorno di calciomercato per questa sessione invernale del 2023, che in casa azzurra non ha portato a particolari stravolgimenti. Considerando le grosse operazioni di mercato condotte durante l’estate e i buoni risultati raccolti, infatti, il club azzurro non ha manifestato esigenze di ulteriore rinnovamento.per ilBonavita Nonostante ciò, prima del gong finale anche ilha concluso un’ultima operazione nelle battute finali di questa sessione invernale di calciomercato. Dall’Interil giovane talento classe 2004 Simone Bonavita. Il centrocampista nerazzurro è stato fortemente voluto dal club di Aurelio De Laurentiis che è rimasto impressionato dalle prestazioni del calciatore con la maglia della Primavera dell’Inter. FOTO: ...

Commenta per primo Il Bologna ha ufficializzato l'arrivo di Gergios Kyriakopoulos dal Sassuolo. Lo ha annunciato il club rossoblù che nonostante questoacquisto ha deciso di non far partire Cambiaso.

Roma, ufficiale: depositato il contratto del nuovo acquisto Llorente Corriere dello Sport

Ufficiale: il nuovo allenatore della Juve Stabia è Sandro Pochesci ilmattino.it

Ufficiale | Eldor Shomurodov è un nuovo calciatore dello Spezia Spezia Calcio Sito Ufficiale

UFFICIALE: Thauvin è un nuovo giocatore dell'Udinese TuttoUdinese.it

65 - Il nuovo trailer ufficiale Best Movie

Cosa potrebbe cambiare per il Fisco italiano con nuova riforma pronta già ad essere ufficialmente presentata: le modifiche in arrivo e cosa prevedono ...18.53 - Ufficiali Esposito, Matino e Benali. Lo saranno anche Panada e Morachioli. Balla un ultimo colpo: sembrava fatta prima per Akè, poi per Mastinu, ora il nome forte è Molina. 18.50 - E non è fin ...