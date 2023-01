Ufficiale | McKennie al Leeds | le cifre dell’operazione

... NEWS E TRATTATIVE LIVE IVAN ILIC al TORINO (dal Verona)l'approdo in granata dell'ex ... leedsunited.com Continua gallery %s Foto rimanenti Calciomercatoin prestito al Leeds: i ...Andrà in porto la cessione dial Leeds , un affare che porterà nelle casse del club delle somme importanti. In entrata invece occhio alle occasioni low cost dell'ultima ora, ma per ora si ...

McKennie dalla Juventus al Leeds: il comunicato ufficiale Tuttosport

Ufficiale: McKennie lascia la Juve e va al Leeds United Corriere dello Sport

UFFICIALE - Calciomercato Juventus, ceduto McKennie al Leeds Fantacalcio ®

Juve, McKennie al Leeds: prestito con diritto che può trasformarsi in obbligo - Sportmediaset Sport Mediaset

Juve, UFFICIALE: McKennie passa al Leeds, la formula e le cifre Calciomercato.com

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Frenata sul possibile passaggio di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain in questa finestra di mercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW nonostante il contratto in scadenza il prossimo..