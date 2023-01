UFFICIALE | l'Empoli ingaggia Piccoli dall'Atalanta Cifre e formula

(Di martedì 31 gennaio 2023) Robertoè ufficialmente un calciatore dell'. L'attaccante 22enne lascia il Verona (solo 7 presenze finora) e via...

Resterà in prestito ai ramarri fino a giugno Giudice sportivo: Due giornate a Marin: Riscattato Canestrelli dall'() 16:52, Ekong in prestito al Perugia L'ha reso noto di aver " raggiunto l'accordo ... 16:40 Sassuolo,Zortea dall'Atalanta Il Sassuolo ha ufficializzato l'arrivo di Nadir ...

UFFICIALE: Empoli, ecco Zenelaj dalla Fidelis Andria. Andrà a rinforzare la Primavera di Buscè TUTTO mercato WEB

UFFICIALE - Empoli, preso Piccoli: il comunicato Fantacalcio ®

UFFICIALE: Hellas Verona, risoluzione con Piccoli. Firma con l'Empoli TUTTO mercato WEB

Empoli, UFFICIALE: un altro attaccante | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

UFFICIALE: Perugia, rinforzo in attacco. Dall'Empoli arriva Ekong TUTTO mercato WEB

Il Sassuolo è scatenato nelle ultime ore della finestra invernale di calciomercato: dopo il passaggio di Hamed Junior Traoré al Bournmouth, il club neroverde ha prima acquistato Bajrami dall' Empoli e ...Ultimo giorno di calciomercato, occhi aperti per i fantallenatori. Queste sono tutte le trattative delle ultime ore, il termine dei trasferimenti in Serie A è fissato per oggi alle 20. Di seguito, le ...