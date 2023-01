Ufficiale la data della terza edizione della Neapolis Marathon 2023 | si correrà ad ottobre

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ: lasidomenica primo. Ad ufficializzare lamaratona di Napoli è stata la federazione di atletica leggera, che ha ridisegnato il calendario dei principali eventi podistici in programma in tutta Italia. Per launa collocazione di prestigio, in un periodo strategicamente importante per il turismo in Campania, che permetterà alle gare partenopee (oltre alla prova sulla tradizione distanza dei 42,195 km sono come sempre in programma anche la mezza maratona di 21,097 km e la non competitiva, i cui dettagli saranno ...