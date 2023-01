UFFICIALE – colpo per la Primavera | arriva Bonavita dall’Inter

Per il club granataanche l'acquisto di Gravillon . () 18:53 Maliszewski dal Parma alla ... 18:48 Isco, salta il passaggio all'Union Berlinodi scena in casa Union Berlino: salta l'...Di seguito il comunicatodel club rossoblù: 'Il Bologna Fc 1909 comunica di aver ... Vignato all'Empoli Nelle ultime ore di mercato il Bologna piazza anche unin uscita: Emanuel Vignato ...

Inter, UFFICIALE il colpo per il futuro: arriva dalla Nigeria | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

UFFICIALE: Colpo brasiliano per l'Olympique Lione, dal Botafogo ecco l'attaccante Jeffinho TUTTO mercato WEB

UFFICIALE - Colpo in prospettiva per il Napoli: preso un classe 2004 dall'Inter CalcioNapoli24

Chelsea, UFFICIALE il nuovo colpo di mercato | Mercato Calciomercato.com

Udinese, ufficiale: colpo Thauvin per l’Europa Viola News

E' stato depositato in questi minuti il contratto di Luca Pellegrini che diventa ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Il terzino si trasferisce in prestito con diritto di riscatto ...Ultimo giorno di calciomercato, occhi aperti per i fantallenatori. Queste sono state tutte le operazioni ufficiali delle ultime 24 ore di mercato, il termine dei trasferimenti in Serie A era alle 20.