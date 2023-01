Ue - 19 | +0 | 1% Pil del quarto trimestre | crescita zero in Ue

11.45 Crescita2022 oltre stime, al 3,9% Oltre le stimegoverno la crescitanel 2022. La Nadef indicava infatti un aumento3,7%,mentre ilcorretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato segna +3,9% rispetto al 2021. Lo comunica l'Istat. Dopo 7 ...L'Istat ha comunicato che nel quarto trimestre2022 il prodotto interno lordo () , espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,1% rispetto al ...

FRANCOFORTE (Reuters) - La zona euro ha registrato una crescita negli ultimi tre mesi del 2022, evitando la recessione anche se i costi energetici alle stelle, il calo della fiducia e l'aumento dei ...(Teleborsa) - L'Istat ha comunicato che nel quarto trimestre del 2022 il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendar ...