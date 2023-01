Ucraina | Russia di nuovo all’attacco di Crosetto

(Di martedì 31 gennaio 2023) (Adnkronos) –didi Guido. L’ambasciatore russo a Roma, Sergei Razov, ha pubblicato su Facebook una lunga lettera aperta inviata al ministro della Difesa, nella quale mette in dubbio “la sincerità delle parole” di, contenute nell’intervista di ieri al Corriere della Sera, accusando ancora una volta l’Italia di “ridurre le opportunità di contatto e di dialogo tra i popoli dei nostri due Paesi”. “Il 30 gennaio di quest’anno Lei ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui, tra l’altro, ha affermato che l’Europa non deve chiudere le porte ai russi e percepire il popolo russo come un nemico – esordisce l’ambasciatore nella sua lettera aperta – Concordiamo di rado con le Sue dichiarazioni e azioni soprattutto per quanto riguarda la fornitura di ...

