Ucraina | la macchina bellica russa è inadeguata? Per ora la scommessa si è rivelata errata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 gennaio 2023) di Stefano Briganti Il 4 ottobre scrissi un contributo come utente Sostenitore de ilfattoquotidiano.it, dal titolo “Siamo all’ultimo scalino prima dell’inferno di una guerra mondiale?”. Lo scrissi quando, con un “referendum”, vennero “annessi” alla Russia i territori del Donbass. Il rischio che vedevo era che un ulteriore innalzamento del livello di armi a Kiev avrebbe consentito di colpire i territori “annessi” e perciò territori russi. Ciò poteva cambiare il profilo del conflitto allargandolo potenzialmente al di fuori dei confini ucraini. Da quel giorno le cose sono andate peggiorando. Ormai è chiaro che la Russia non potrà mai arrendersi perchè altrimenti sarebbe la fine della Federazione. Ma se dovesse avvenire, prima di crollare si lascerebbe dietro una immane scia di devastazioni in, che la ridurrebbe ad un paese di macerie e morti non in grado di ...