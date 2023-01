Ucraina | ex mercenario Wagner in Norvegia | “Troppa brutalità | ho lasciato”

(Di martedì 31 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ildella, fuggito in, l’ex militare 26enne Andrei Medvedev, ha spiegato, in una intervista a Cnn, di averil fronte a causa dellaa cui aveva assistito. I mercenari vengono inviati in battaglia senza ordini chiari e le reclute riluttanti vengono trattate in modo crudele, ha denunciato. “A chi esitava, si sparava di fronte ai nuovi arrivati. Portavano due prigionieri che rifiutavano di combattere e gli sparavano di fronte a tutti e, poi, li seppellivano nelle trincee scavate da chi era appena stato reclutato”. Medvedev è entrato nellacome volontario lo scorso luglio e dieci giorni dopo aver firmato il contratto era stato inviato a Bakhmut. Rispondeva direttamente ai fondatori della, Evgheny ...

